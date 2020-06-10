Загадочное существо с пугающе огромными глазами оказалась лососевым королем

В окрестностях американского города Порт-Анджелес, штат Вашингтон, сапсерфер обнаружил редчайшую рыбу с огромными глазами. Об этом сообщает Komo News.

Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, подозвал сотрудников зоны, когда обнаружил в воде «загадочное большое мертвое существо с пугающе огромными глазами».

Представительница местной природоохранной организации Карли Вестер (Carly Vester) заявила, что находку идентифицировали как лососевого короля. Это очень их удивило, так как обычно эта рыба обитает на глубине до 900 метров. Прежде лососевых королей видели четыре или пять раз между Вашингтоном и канадской провинцией Британская Колумбия.

Найденную особь измерили, ее длина оказалась 1,3 метра, самые большие представители вида могут достигать длины 1,8 метра. Вестер отметила, что глаза рыбы действительно были огромными — «размером с кофейные чашки».

Необычное название рыбе дали индейцы мака. Они верили, что именно лососевый король ведет лососей на нерест. Короля было строго запрещено ловить и есть, чтобы не погубить лососей.

В августе 2019 года в России впервые поймали сельдяного короля. Согласно приметам, эта рыба является предвестником землетрясений или цунами — глубоководные обитатели чувствительны к движениям морского грунта.

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