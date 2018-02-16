Жители деревни посчитали мертвую акулу предвестником апокалипсиса

Редкая акула, которую выбросило на берег около филиппинской деревни Негрос-Ориентале, заставила местных жителей задуматься о наступлении конца света. Как сообщает The Daily Star, рыба всплыла на поверхность из-за движения грунта на глубине.

«Это большое несчастье. Есть ощущение, что грядет что-то плохое. Может произойти глобальная катастрофа, мы готовимся к ней», — рассказал местный житель Паулино Окана. По словам рыбака Питера Рамиреса, акула напугала своим видом некоторых жителей.

Существо, о котором идет речь — пелагическая большеротая акула. Этот вид открыли в 1976 году. До сих пор акул не удалось досконально изучить. Они обитают на глубине до полутора километров в тропических, субтропических и умеренных водах и питаются планктоном. Максимальная зарегистрированная величина рыбы достигала 5,7 метра.

Глубоководные обитатели очень чувствительны к движениям морского грунта. Их появление на мелководье указывает, что что-то происходит на глубине. Например, в 2011 году в Японии незадолго до землетрясения и цунами на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!