На берегу в Севастополе нашли нечто с щупальцами

Жители Севастополя обнаружили на одном из городских пляжей странное существо, выброшенное морем. Об этом в четверг, 9 ноября, пишет портал «Новости Крыма».

«Сама не знаю, что это, но оно шевелило щупальцами. Длина примерно 30-40 сантиметров», — сообщила автор фото Анастасия Мирошниченко.

Пользователи соцсетей высказывали разные предположения по поводу находки. Одни решили, что это существо — птица, которую объели крабы. Другие отметили сходство находки с персонажем фильма «Чужой». Никто так и не смог определить, к какому виду живых существ оно относится. Скептики, впрочем, заявили, что это всего лишь веник в мазуте.

11 октября житель малайзийского города Алор-Сетар снял на видео, как из туалета его дома выползает неизвестное существо. По словам 25-летнего фотографа Зуль Ханифа Анипа, он был дома с супругой, когда из туалета показался некий зверь. Он считает, что это точно была не змея. Никому вреда животное не причинило. Супруги поймали его, засунули в мешок и выпустили в близлежащую реку.