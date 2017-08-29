На Тайване обнаружили «инопланетное существо»

Издание Daily Mirror во вторник, 29 августа, опубликовало видео, на котором запечатлен неизвестный беспозвоночный организм. Существо, найденное на скалах в городе Синьчжу (Тайвань) сняла Хуан Мейлан (Huang Meilan). Женщина, по ее словам, никогда не видела ничего подобного.

Мейлан выложила ролик в соцсетях и попросила пользователей помочь определить вид. Многие посчитали, что животное является мутантом или инопланетной формой жизни. Однако другие предположили, что «пришелец» представляет собой запутанный клубок волосатиков — паразитических червей, которые достигают 30-40 сантиметров в длину. Во время размножения множество особей могут сцепляться друг с другом, образуя гордиевы узлы.