В космосе червь превратился в двухголовое существо

Исследователи из Университета Тафтса в США выяснили, как микрогравитация (невесомость) влияет на регенеративные способности плоских червей. Один из отправленных в рамках эксперимента на Международную космическую станцию (МКС) беспозвоночных вырастил две головы после того, как у него отрезали часть тела. Об этом сообщает издание Gizmodo.

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Ученые хотели узнать, как жизнь на орбите влияет на регенерацию червей. Для этого 15 планарий Dugesia japonica были привезены на МКС 10 января 2015 года на космическом корабле Dragon. Предварительно у животных были удалены головы и хвосты, после чего они провели в условиях микрогравитации и слабых геомагнитных полей пять недель.

Исследователи изучали беспозвоночных в течение 20 месяцев после того, как их вернули с МКС. При этом они сравнивались с планариями из контрольной группы, которые все это время оставались на Земле. Оказалось, что у одного из червей сформировалась вторая голова, что происходит очень редко. При этом повторное удаление голов у животного приводило к их восстановлению.

Ученые также отмечают, что у живших в космическом пространстве планарий были выявлены изменения в поведении, а также в составе микрофлоры.