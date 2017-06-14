Наука и техника
 

В космосе червь превратился в двухголовое существо

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Исследователи из Университета Тафтса в США выяснили, как микрогравитация (невесомость) влияет на регенеративные способности плоских червей. Один из отправленных в рамках эксперимента на Международную космическую станцию (МКС) беспозвоночных вырастил две головы после того, как у него отрезали часть тела. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Ученые хотели узнать, как жизнь на орбите влияет на регенерацию червей. Для этого 15 планарий Dugesia japonica были привезены на МКС 10 января 2015 года на космическом корабле Dragon. Предварительно у животных были удалены головы и хвосты, после чего они провели в условиях микрогравитации и слабых геомагнитных полей пять недель.

Исследователи изучали беспозвоночных в течение 20 месяцев после того, как их вернули с МКС. При этом они сравнивались с планариями из контрольной группы, которые все это время оставались на Земле. Оказалось, что у одного из червей сформировалась вторая голова, что происходит очень редко. При этом повторное удаление голов у животного приводило к их восстановлению.

Ученые также отмечают, что у живших в космическом пространстве планарий были выявлены изменения в поведении, а также в составе микрофлоры.

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