«Роскосмос» допустил наличие следов внеземной жизни на МКС

Следы внеземной жизни могут быть найдены на обшивке международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

По мнению специалистов Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), на поверхность МКС попадают микрометеориты и кометная пыль, в которой, вероятно, содержится биогенное (созданное живыми организмами) вещество.

К такому выводу ученые пришли по итогам эксперимента «Тест», в ходе которого астронавты в течение 19 лет собирали образцы пыли с обшивки станции.

Результаты исследования показали, что материал, химический состав которого указывает на его кометное происхождение, может временно хранить в себе внеземной биоматериал.

В настоящее время российские ученые работают с собранными образцами пыли, чтобы определить соотношение изотопов углерода и по этому показателю понять, содержатся ли в них следы внеземной жизни.