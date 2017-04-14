Глава РКК «Энергия» предложил превратить МКС в космический отель

Глава ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев предложил превратить Международную космическую станцию (МКС) в отель. Его слова в пятницу, 14 апреля, приводит ТАСС.

Солнцев констатировал, что сегодня МКС загружена лишь на 30 процентов. «Стоит тема расширения российского сегмента и замена [модулей], у нас модули на МКС летают по 20-25 лет, и они вышли за ресурсы, и их использование для экспериментов и серьезной работы все менее целесообразно. Почему бы, допустим, ее не трансформировать в какую-нибудь космическую гостиницу, условно говоря», — предложил глава корпорации в ходе заседания экспертного совета по ракетно-космической отрасли при Госдуме.

По мнению Солнцева, также востребован окололунный туризм. Для создания корабля, способного приблизиться к естественному спутнику Земли, необходимо модернизировать «Союзы». При этом глава «Энергии» считает, что на это придется потратить около полмиллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что НАСА подписало договор с американской аэрокосмической компанией Boeing, предусматривающий покупку у последней до пяти мест на российских «Союзах». Это необходимо для доставки астронавтов на МКС, численность экипажа которой увеличено с трех до четырех человек. При этом «Роскосмос» планирует уменьшить численность космонавтов на российском сегменте станции с трех до двух человек.