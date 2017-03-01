НАСА купило пять мест на российских «Союзах»

НАСА подписало договор с американской аэрокосмической компанией Boeing, предусматривающий покупку у последней до пяти мест на российских «Союзах». Об этом сообщает издание Space News.

Данные места необходимы НАСА для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), поскольку агентство запланировало увеличить численность экипажа с трех до четырех человек. Дополнительные рейсы намечены на 2017 и 2018 годы.

Еще три места могут потребоваться НАСА в 2019 году, если компании SpaceX и Boeing не сумеют к этому времени завершить разработку своих пилотируемых кораблей. Всего соглашение предусматривает реализацию опциона на сумму не более 373,5 миллиона долларов (в среднем 74,7 миллиона долларов за место).

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В настоящее время астронавты на МКС доставляются исключительно при помощи российских «Союзов». В НАСА хотят избавиться от подобной монополии. Для этого в США создаются пилотируемые корабли Dragon V2 и CST-100, а также лунно-марсианский Orion.

Пять мест на российских «Союзах» у компании Boeing оказались после завершения сделки по продаже морского космодрома Sea Launch. Таким образом корпорация «Энергия» урегулировала с аэрокосмическим гигантом имеющиеся спорные вопросы. Роскосмосу такие рокировки также выгодны в связи с планируемым временным сокращением численности российского сегмента МКС с трех до двух человек.