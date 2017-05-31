Создатель надувного модуля МКС заявил о присутствии на Земле инопланетян

Основатель компании Bigelow Aerospace Роберт Бигелоу заявил, что на Земле присутствуют инопланетяне. Высказывание предпринимателя приводит The Independent.

«Я абсолютно уверен [в этом]», — сказал он репортеру Ларе Логан во время шоу «60 минут» на телеканале CBS.

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Бигелоу отметил, что на поиски внеземных цивилизаций он потратил миллионы долларов, и заявил, что «не нужно никуда идти», потому что инопланетяне находятся «прямо перед носом у людей». Также предприниматель сказал, что его не волнует мнение тех, кто посчитает его сумасшедшим.

Bigelow Aerospace — один из партнеров НАСА. Компания, в частности, является создателем надувного модуля BEAM (Bigelow Expandable Activity Module), который в 2016 году был развернут на МКС.