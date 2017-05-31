Пересмотрен период существования пригодных для жизни условий на Марсе

Американские ученые показали, что пригодные для жизни условия на Марсе сохранялись даже после того, как жидкая вода исчезла с поверхности планеты. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, кратко о нем сообщает Лос-Аламосская национальная лаборатория (США).

Измерения, проведенные научными инструментами ровера Curiosity, показали высокую концентрацию диоксида кремния в трещинах на дне кратера Гейла на Марсе. На поверхность планеты отложения попали, как полагают ученые, в древности из недр планеты вместе с грунтовыми водами.

Наличие последних означает, что в обилии жидкая вода на Марсе существовала значительно дольше, чем считалось ранее. В частности, авторы полагают, что после того, как высохли приповерхностные озера, жизнь на Марсе могла сохраниться вблизи источников грунтовых вод и в недрах планеты.

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Возраст кратера Гейла (в диаметре — более 150 километров) оценивается в 3,5 миллиарда лет, его дно заполнено множеством подвергшихся эрозии осадочных пород. В древности наиболее глубокие части кратера были заполнены водой. В его центре — гора Шарп (Эолида) высотой около 5,5 километра.

Марсианский ровер НАСА Curiosity отправился к Красной планете 26 ноября 2011 года. Посадка на Марс состоялась 6 августа 2012 года в районе кратера Гейла. Это третий марсоход, запущенный НАСА в рамках программы Mars Science Laboratory.