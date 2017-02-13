НАСА показало места высадки марсианской миссии

Эксперты миссии Mars 2020 рекомендовали три района Красной планеты для высадки ровера в 2020 году. Об этом сообщает НАСА.

Три потенциальных площадки для посадки планетохода включают в себя северо-восток Большого Сирта (крайне старая часть поверхности планеты), кратер Ежеро (на его месте в древности находилось озеро) и Колумбию Хиллз (ряд низких холмов внутри кратера Гусева, исследованных ранее марсоходом Spirit).

Три потенциальных площадки для высадки ровера Фото: nasa.gov

Ровер Mars 2020 планируется запустить со стартового комплекса 41 на мысе Канаверал (Флорида, США) в июле или августе 2020 года при помощи ракеты Atlas V 541. Цель программы — геологические исследования планеты, поиск возможных следов жизни, а также оценка ресурсов Марса для их использования человеком в рамках будущей пилотируемой миссии.

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В настоящее время на орбите Марса находятся шесть станций. На поверхности Красной планеты действуют только американские марсоходы Opportunity (с 2004 года) и Curiosity (с 2012 года). Ровер Opportunity — рекордсмен по продолжительности работы, а аппарат Curiosity — самый тяжелый планетоход (его масса — 900 килограммов).