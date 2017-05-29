Наука и техника
 

Предложено неожиданное объяснение отсутствия внеземных цивилизаций

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Философы Андерс Сандберг из Оксфордского университета (Великобритания) и Стюарт Армстронг и Милан Серкавик из Института будущего человечества (Сербия) предложили свое объяснение парадоксу Ферми (ненаблюдаемости человечеством инопланетян). Соответствующий препринт исследования имеется в редакции «Ленты.ру».

Авторы предложили «гипотезу летней спячки», согласно которой причина, по которой человечество не наблюдает проявлений деятельности внеземных цивилизаций, состоит в том, что последние в настоящее время неактивны, поскольку ждут наступления «будущих космических эр».

Ученые предполагают, что во Вселенной существует множество инопланетных цивилизаций, возникших ранее земной. С течением времени первые достигли уровня развития, в котором (в условиях современной Вселенной) дальнейшая модернизация цивилизации крайне ограничена. Эти инопланетяне, согласно авторам, могут контактировать между собой, но ненаблюдаемы для человека.

Парадокс Ферми заключается в отсутствии видимых следов инопланетных цивилизаций, которые, если они есть, должны были бы расселиться по Вселенной за миллиарды лет ее существования.

Имеется несколько работ, в которых предполагается, что развитие Вселенной носит циклический характер. Например, в теории Пенроуза одна эпоха (эон) отделяется от другой Большим взрывом (здесь под ним понимается превращение всей массы Вселенной в энергию, сопровождающееся изменением геометрии мира). Данная теория пока не получила экспериментального подтверждения.

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