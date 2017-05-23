Доказана возможность размножения в космосе

Группа ученых из университета Яманаши в Японии смогли вырастить мышей, используя для разможения сперму, которая хранилась на борту МКС около года в замороженном состоянии. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Биологи рассказали, что высокий уровень радиации в космосе является сегодня одной из главных опасностей для жизни человека. Излучение несет большую угрозу и для половых клеток, которые проходят несколько фаз деления, прежде чем становятся готовыми для оплодотворения.

«Если человечество начнет жить в космосе, то нам понадобятся технологии, позволяющие замораживать сперму и хранить ее долгое время. Проблема заключается в том, что уровень радиации на МКС в 100 раз выше, чем на Земле. Мы показали, что хотя излучение и повреждает ДНК сперматозоидов, оно не влияет на жизнеспособность и плодовитость потомства», — заявил Саяка Вакаяма (Sayaka Wakayama).

Ранее подобные опыты на млекопитающих не проводились и ученые исследовали возможность размножения на МКС насекомых, рыб, морских ежей и других животных. Специалисты использовали замороженный генетический материал для оплодотворения яйцеклеток, затем имплантировали их в утробы суррогатных матерей и следили, насколько жизнеспособным получилось потомство.

Также они сравнивали структуру ДНК в грызунов, которые были рождены в космосе и на Земле. Выяснилось, что длительное пребывание в космосе не должно сильно мешать продолжению рода. К тому же, запасы генетических материалов можно создавать на Земле, после чего отправлять их в космос.