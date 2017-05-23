Открыт новый тип планет

Американские ученые предположили существование синестии — нового типа планетных объектов. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Geophysical Research: Planets, кратко о нем сообщает Американский геофизический союз.

Специалисты, используя созданную ими компьютерную программу HERCULES (Highly Eccentric Rotating Concentric U (potential) Layers Equilibrium Structure), рассмотрели эволюцию разогретого вращающегося сфероида постоянной плотности.

Эксперты выяснили, что небесное тело превращается в синестию, когда его угловая скорость вращения на экваторе превышает орбитальную скорость. Чаще всего синестия возникает, когда сталкиваются два быстровращающихся небесных тела.

Внешне получившийся объект напоминает эритроцит или пончик. Название синестия дано, по инициативе авторов, соединением греческих συν (вместе) и Eστια (Естия — богиня архитектуры).

Материалы по теме Тайна Планеты X В Солнечной системе открыли девятую планету

Продолжительность существования данного типа планетных объектов тем выше, чем больше в них материи. С течением времени, отмечают специалисты, из синестии выделяются собственно планета и спутники.

Ученые считают, что система Земля — Луна в далеком прошлом могла в течение примерно 100 лет быть синестией. Кроме нее, моделирование авторов выделило известные типы планетных объектов (собственно планеты и планеты с диском).