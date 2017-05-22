Астронавты совершат внеплановый выход в космос

Астронавты НАСА Пегги Уитсон и Джек Фишер 23 мая 2017 года совершат внеплановый выход в открытый космос. Члены американского сегмента МКС проведут ремонт оборудования на поверхности станции. Об этом сообщает НАСА.

Астронавты заменят компоненты запасного компьютера для контроля над системами станции, который по неизвестным причинам вышел из строя 20 мая. Системы, которые дублируют функции данного компьютера, в настоящее время работают нормально. НАСА отмечает, что для экипажа станции неполадки не опасны, необходимое для замены оборудование готово.

Ранее выход в открыты космос произошел 12 мая. Тогда возникли неполадки с охлаждением скафандра Фишера. Для 57-летней Уитсон выход в космос, назначенный на 23 мая, станет десятым по счету, а для 43-летнего Фишера — вторым. На МКС сейчас также находятся космонавты Олег Новицкий и Федор Юрчихин и астронавт Тома Песке, представляющий Европейское космическое агентство.