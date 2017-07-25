Гигантская улитка с мордой кролика смутила пользователей сети

Пользователь Twitter под ником whatmaddness опубликовала фотографию, на которой неизвестная девушка держит в руках гигантскую улитку. При этом голова моллюска похожа на кроличью морду. На это обратило внимание издание Mashable.

«Пожалуйста, мой кролик, он очень болен», — пошутила автор твита.

Публикация набрала более 120 тысяч лайков и почти 45 тысяч ретвитов. В комментариях пользователи принялись выражать удивление тому, что существуют животные, которые выглядят подобным образом.

«О боже. Что это? О нет! У меня же будут кошмары»

«Что это за порода собаки?»

«Хочешь подержать его?»

Другие юзеры предположили, что улитка может быть вкусной, если ее правильно приготовить.

Позднее автор публикации объяснила, что нашла фотографию в интернете и не знает, кто ее сделал. Тем не менее ей удалось выяснить, что, возможно, фотография принадлежит русскоязычному пользователю и на ней — ахатина гигантская. Разведение этих типов моллюсков запрещено в США из-за их пагубного воздействия на окружающую среду.

20 июля пользователь портала Reddit под ником 16andALWAYSpreggerz опубликовал фотографию останков неизвестного существа, которые он обнаружил в стене во время реконструкции жилья. Комментаторы предположили, что это могла быть белка, енот или крыса-мутант.