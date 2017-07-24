В сети посмеялись над полетом слизняка в лицо британке

В сети набирает популярность ролик, на котором делавшая селфи со слизняком жительница Великобритании Хейли Кэссиди (Hayleigh Cassidy) швырнула его в лицо своей подруге во время вечеринки. Об этом сообщает Mashable.

Твит собрал почти 12 тысяч ретвитов и 18 тысяч лайков.

В ролике девушка с бокалом в руке пытается изобразить, что целует слизняка на бумажной тарелке, но затем по какой-то причине резко дергает руку с объектом для селфи, из-за чего животное летит прямо на лоб приятельнице. После небольшой паузы девушка начала кричать от страха.

Позднее Кэссиди уточнила, что слизня пришлось убить. В комментариях пользователи признались, что происходящее на видео их рассмешило.