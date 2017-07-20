Японский «голый конферансье» поразил интернет трюками с чашками

Пользователь Twitter из Японии с ником @uespiiiiii прославился в сети благодаря необычным трюкам с чашками чая и скатертью. На фокусы японца обратило внимание Facebook-сообщество Jrock Radio.

Юзер называет себя профессиональным уличным комедиантом и «голым конферансье». В своих роликах он демонстрирует классический фокус с выдергиванием скатерти из-под столовых приборов и посуды. При этом вместо стола японец использует собственное тело.

В качестве реквизита он использует вентилятор и пылесос. С их помощью он срывает со своего обнаженного тела тряпки, оставляя на груди и гениталиях чашки с чаем.

В комментариях пользователи признаются, что парень смог и удивить, и насмешить публику.

В Twitter один из наиболее популярных роликов японца набрал почти 50 тысяч ретвитов и более 60 тысяч лайков.