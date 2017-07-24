Англичанин перепутал дочь с другой девушкой на выпускном и стал звездой соцсетей

Видео: @GeorgiaBabyyy / Twitter

Жительница английского города Бристоль Джорджия Уайльд (Georgia Wilde‏) опубликовала в Twitter видео с выпускного, который делал ее отец. Мужчина по ошибке начал снимать другую девушку, чем насмешил дочь. На это обратило внимание издание The Independent.

Твит Уайльд набрал почти 77 тысяч лайков и более 25 тысяч ретвитов.

При этом англичанка заметила, что теперь она выпускница факультета кинопроизводства и умеет снимать, в отличие от своего отца.

В комментариях пользователи признаются, что ситуация, запечатленная на видео, действительно очень смешная. Некоторые отмечают, что заразительный смех автора ролика делает его еще более забавным.