Интернет и СМИ
 

Родители пообещали выпускникам «хайпануть на выпускном» и стали звездами сети

Перейти в «Мою Ленту»

Родители выпускников школы номер два города Енисейска (Красноярский край) записали своим детям видеопоздравление. Об этом сообщается в Telegram-канале YouTube Life.

Ролик начинается как пародия на клип «Тает лед» группы «Грибы», который обрывается на комичном моменте. Затем родители понимают, что им «надо годноту» и зачитывают рэп на фоне популярных интернет-мемов. Видео изобилует молодежным сленгом. В частности, родители предупреждают детей, что во время выпускного они тоже «хотят хайпануть» и под тяжелую музыку, летающие спиннеры, покемонов и ковры на фоне обещают «всей толпой расшатать выпускной».

«Релакс, мой пупсик, мы по кайфу тусим», — запевают родители под танцевальную музыку.

Затем они дают инструкцию, «как хайпануть», вспоминают блогера Николая Соболева, предлагают «"на донышке" лайки себе собирать», снимать «челленджухи», как у мистера Макса, или подражать Сергею Дружко.

Комментаторам ролика на YouTube настолько понравилось видео, что они предложили разместить его «на входе в интернет». ﻿ «Это самое крутое, что я видел от родителей на ютьюбе»﻿, — заключил один из пользователей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мяукающие гепарды «перевернули» жизнь пользователей сети
Экспрессивный магистр «Что? Где? Когда?» обрел всемирную славу в сети
Подросток поставил родителей на колени и заставил извиняться за сломанную жизнь
Последние новости
Газета рассказала о возможном переносе реализации «закона Яровой»
Родители пообещали выпускникам «хайпануть на выпускном» и стали звездами сети
СМИ узнали о недовольстве нефтяных корпораций в США санкциями против России
Чемпион мира по шахматам Карлсен стал героем фотошоп-битвы
Эскалатор на станции метро «Тимирязевская» закрылся на ремонт  
Ловлю двухметровой рыбы-молота сняли на видео с дрона
Найдена новая опасность солнечного загара
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:04Сегодня

Ты — следующий

Хакеры подарили тоталитарным властям инструмент для запугивания протестующих
00:14Сегодня

Журналисты покопались во «внутренностях» порно-бота из социальных сетей

02:51Сегодня

Агентство Associated Press попросило отменить иск Дерипаски

17:10 3 июля

Блогер раскрыла секрет впечатляющих снимков до и после «похудения»

Интернет и СМИ15:3030 июня

«Это только начало»

Москву накрыла сильнейшая гроза и «ветхозаветный потоп»
18:52 3 июля

На сайте администрации Мурманска обнаружили ссылку на порно

16:18 3 июля

Разгуливающий по Тюмени «радужный» кот Беляш взволновал соцсети

14:29 3 июля

Создан сайт с непрерывным мурчанием кота

Интернет и СМИ00:00 3 июля

«Это днище»

Рекламные ролики, взбесившие геев, чернокожих и феминисток
11:3128 июня

В сети влюбились в ставшую мемом гориллу-лектора

15:17 3 июля

«Умершая» в прямом эфире журналистка развеяла миф о своей смерти

00:0628 июня

Тиньков пообещал покрыть все кредиты удалившим Telegram со смартфонов

Россия
«Природных аномалий станет больше»
Климатолог — о том, каких катаклизмов ждать в ближайшем будущем
Хозяйка саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир ПутинГамбургский счет до двадцати
Почему Меркель, Путин и Макрон обсудят Украину без Порошенко
Протестующим жителям Клина обещали вернуть горячую воду в течение суток
Неизвестный обстрелял здание прокуратуры в Подмосковье
Настоять на часах
Какие подарки россияне просили у президента
Родила — убила
Почему матери лишают жизни новорожденных детей
Визит Си Цзиньпина в Москву начался с неформального ужина с Путиным
Все материалы
Мир
Друг у ворот
Какой будет битва за столицу ИГ и что ждет Ракку после освобождения
Дональд ТрампНесвобода вместо свободы
Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Мотоциклисты расстреляли толпу на юге Франции
Захарова нашла очередное свидетельство информационной кампании против Дамаска
Кисляк и Шэннон обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа
Полиция Орегона застрелила попытавшегося угнать вертолет мужчину
Все материалы
Бывший СССР
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
В Раде предложили запретить гастроли российских артистов на Украине
Саакашвили пообещал отнять Украину у Порошенко и Авакова
Депутат Рады предрек уничтожение Кремля украинской армией
Сразу две синагоги во Львове подверглись атаке вандалов
Бывший министр обороны Украины предложил устраивать теракты в России
Операция «Ликвидация»
Кто объявил охоту на украинских силовиков
Все материалы
Финансы
«Инвестклимат у нас ниже нуля»
Почему из России бегут миллиарды долларов
Российские миллиардеры за полгода обеднели на 74 миллиона долларов
Ткачев понадеялся на продление продэмбарго до 2020 года
Украина удвоила импорт газа из ЕС
Счетная палата воспротивилась объединению ФНБ и Резервного фонда
Украинские бизнесмены похвалили украинскую экономику
Несырьевой экспорт России вырос на 14 процентов
Все материалы
Бизнес
Петр ЛидовМолчание — золото
Заявления топ-менеджеров и чиновников, приведшие к скандалам и отставкам
Оторвались на старте
Насколько успешным может быть в России бизнес по продаже велосипедов
Как сговорились
ФАС концентрируется на рынке цифровых устройств
СМИ узнали о недовольстве нефтяных корпораций в США санкциями против России
Илон Маск назвал дату выхода «дешевой» модели Tesla
Росавтодор расторг контракт со «Стройновацией» по реконструкции трассы «Кавказ»
Песков прокомментировал процесс по иску «Роснефти» к АФК «Система»
Все материалы
Силовые структуры
Спят усталые
Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
В чужом пиру хищение
Как любительницы вечеринок оказались на скамье подсудимых
Я дам вам парабеллум
Как и кому продавали оружие в Российской империи
Фигурант дела о хищениях на стройке резиденции Путина пошел на досудебную сделку
Главу Сбербанка в Чечне заподозрили в незаконном обналичивании миллиарда рублей
Саратовец из-за отсутствия денег выбросил тело матери на помойку
Украинского вора в законе Неделю задержали во Франции
Все материалы
Наука и техника
Другое наклонение
Чем займется Россия после уничтожения МКС
Своими руками
Неожиданно прекрасные и откровенные снимки с iPhone
Всех зальет
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Технологию возведения пирамиды Хеопса показали на видео
uTorrent начал продавать игры
Раскрыт естественный механизм защиты от старения и рака
Доказано влияние бактерий на эмоции человека
Все материалы
Спорт
Станислав Черчесов«Черчесов ведет себя как царь, и игроков это не устраивает»
Бунт в сборной России — миф или реальность?
Андрей Руденко и Александр ПоветкинНадавал по шее
Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко
«Серьезно, Германия? Это уже не смешно»
Триумф немцев, подвиги Браво и видеоповторы — главные итоги Кубка конфедераций
Черчесов ответил на «месседж» Кокорина и Дзюбы
События в рамках программы «Футбол для жизни» осветили юные журналисты
Радулов подписал контракт с «Далласом» на 31 миллион долларов
Россиянин Медведев обыграл третью ракетку мира Вавринку на Уимблдоне
Все материалы
Культура
Большой архив
Редкие кадры из истории главного театра страны
От слов к телу
Памеле Андерсон 50 лет
Перешли на синтетику
Слияние театра и цирка: резиновые ноги и парадоксальная эстетика некрореализма
Актер из «Викингов» попросил похитителей вернуть 16-летнюю дочь-трансгендера
Вышел трейлер победившей на «Кинотавре» «Аритмии» Хлебникова
Машкова отказались пустить на Украину на съемки продолжения «Ликвидации»
Крупнейший музыкальный фестиваль в Швеции отменили из-за изнасилования
Все материалы
Интернет и СМИ
Ты — следующий
Хакеры подарили тоталитарным властям инструмент для запугивания протестующих
Журналисты покопались во «внутренностях» порно-бота из социальных сетей
Главные по закладочкам
Блогер раскрыла секрет впечатляющих снимков до и после «похудения»
Разгуливающий по Тюмени «радужный» кот Беляш взволновал соцсети
Создан сайт с непрерывным мурчанием кота
«Умершая» в прямом эфире журналистка развеяла миф о своей смерти
Все материалы
Ценности
Погоня за удовольствиями
Британские аристократы и их автомобили на Фестивале скорости в Гудвуде
Марка Origins предложила путешественникам маску из бамбукового угля
Яхтсмен Алекс Томсон показал уникальный трюк в Финском заливе
Dior поднял в рекламе тему феминизма
Умерла соосновательница бренда Maison Martin Margiela
Zara расшила пиццу бисером
«Друзья говорили мне: заткнись, достал твой рэп, иди работай!»
Рэпер Скруджи: как простой украинский парень стал непростым артистом
Все материалы
Путешествия
Город каменных великанов
Местные: журналист Мария Кунская о Красноярске
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Пассажирам Delta Airlines устроили «пытку водой» во время рейса
Названы семь способов приобретения дешевых авиабилетов
Онищенко напугал мусульман холерой из Йемена
Назван лучший в мире аквапарк
Лариса Аханова: «Опасайтесь скидок»
Как отличить хорошее турагентство от недобросовестного
Все материалы
Из жизни
«Теперь мой дом — не Москва, а Хельсинки»
История россиянки, переехавшей в Финляндию
Бородатые снежинки
Мужчины — новый слабый пол: топ-10 аргументов в защиту этого тезиса
Они не худели к лету
Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
Ирландец почесал брюхо дружелюбному дельфину
Ловлю двухметровой рыбы-молота сняли на видео с дрона
Горилла посмотрела вместе с американкой видео о сородичах на смартфоне
Мэр мексиканского города женился на крокодиле
Все материалы
Знаменитости, отжигающие в авторекламе
Чак Норрис, Ван Дамм, «Мачете» и другие мега-звезды
Самые популярные автомобили Китая
Какие машины покупают на самом крупном авторынке планеты
Эволюция масл-каров
Как изменились самые мускулистые автомобили за 50 лет
Самые дурацкие аварии
Когда хочется порисоваться, но ты не Кен Блок
Американец украл у «Фиата» пластиковых контейнеров на 2 миллиона долларов
Dartz сделал 1600-сильный внедорожник с бриллиантовым рулем
Subaru показала новую «Импрезу» для Европы
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы