Родители пообещали выпускникам «хайпануть на выпускном» и стали звездами сети

Родители выпускников школы номер два города Енисейска (Красноярский край) записали своим детям видеопоздравление. Об этом сообщается в Telegram-канале YouTube Life.

Ролик начинается как пародия на клип «Тает лед» группы «Грибы», который обрывается на комичном моменте. Затем родители понимают, что им «надо годноту» и зачитывают рэп на фоне популярных интернет-мемов. Видео изобилует молодежным сленгом. В частности, родители предупреждают детей, что во время выпускного они тоже «хотят хайпануть» и под тяжелую музыку, летающие спиннеры, покемонов и ковры на фоне обещают «всей толпой расшатать выпускной».

«Релакс, мой пупсик, мы по кайфу тусим», — запевают родители под танцевальную музыку.

Затем они дают инструкцию, «как хайпануть», вспоминают блогера Николая Соболева, предлагают «"на донышке" лайки себе собирать», снимать «челленджухи», как у мистера Макса, или подражать Сергею Дружко.

Комментаторам ролика на YouTube настолько понравилось видео, что они предложили разместить его «на входе в интернет». ﻿ «Это самое крутое, что я видел от родителей на ютьюбе»﻿, — заключил один из пользователей.