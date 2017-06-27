Мяукающие гепарды «перевернули» жизнь пользователей сети

Видео: @hoewever / Twitter

Мяукающие гепарды стали новыми любимцами интернета. Ролик с хищниками был опубликован в Twitter-аккаунте Hoewever и за четыре дня набрал более 77 тысяч лайков и 50 тысяч ретвитов.

На видео, которое, скорее всего, было снято во время сафари, привлеченные людьми гепарды сидят около машины, мяукают и урчат на камеру. «Я и не знал, что гепарды умеют мяукать. Все время думал, что они рычат. Вся моя жизнь была ложью», — отметил автор ролика.

В комментариях под роликом пользователи поддержали Hoewever и признались, что даже не догадывались об умении гепарда мяукать. «Это такая у них игра: заманить тебя на ужин с помощью очарования», — предположил один из них.

