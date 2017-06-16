Безумный седобородый шляпник покорил интернет заразительным смехом и стал мемом

Безумный седобородый шляпник Эйрин О’Райли (Eirinn O'Kelly) покорил интернет дьявольским смехом и превратился в мем. Об этом сообщается на сайте Know Your Meme.

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На видео, опубликованных на YouTube-канале, О’Райли предстает перед подписчиками в разнообразных головных уборах и образах. Например, на одном из роликов блогер изображает скандинавского бога Одина, на втором — лепрекона, на третьем — фаната президента США Дональда Трампа.

Главной фишкой канала О’Райли стал заразительный смех, который покорил множество пользователей YouTube. «Прячьте своих девчонок, парни, он загрузил новый ролик», — в шутку отмечают зрители шляпника.

За четыре месяца на канал О’Райли подписались более 14 тысяч человек.