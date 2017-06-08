На американца положили гигантский надувной шар с водой и проткнули его отверткой

На члена американского блогерского объединения The Slow Mo Guys Даниэля Грачи положили гигантский надувной шар с водой, после чего проткнули его оболочку отверткой. Ролик, опубликованный на YouTube, менее чем за сутки набрал более 330 тысяч просмотров.

На видео, которое было снято с многократным замедлением, Грачи ложится на батут и накрывается сдутым надувным шаром. Второй участник дуэта Гэвина Фри (Gavin Free) начинает накачивать воду в сферу. Затем Фри передает товарищу отвертку, которой он рвет оболочку гигантского водяного шара. «Черт, кажется я потерял ногу, она превратилась в желе», — жалуется Грачи в конце ролика.

The Slow Mo Guys — авторский проект Грачи и Фри. Они публикуют видео, снятые с многократным замедлением, то есть в slowmo.