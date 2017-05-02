Блогеры «загипнотизировали» зрителей макросъемкой взаимодействия чернил в воде

Блогеры поразили зрителей сети макросъемкой взаимодействия цветных чернил в аквариуме с водой. Ролик был опубликован на YouTube-канале Macro Room.

На видео, которое за три дня набрало более 210 тысяч просмотров, ютуберы поместили в аквариум макеты города, Солнечной системы и цветы. Затем с помощью шприцев они впрыснули в воду разноцветные чернила и запечатлели их смешивание и растворение. «В этот раз мы погрузились в гипнотизирующую красоту цветных чернил в воде, их взаимодействие с различными элементами», — отметили авторы.

В комментариях под роликом пользователи YouTube восхитились съемкой и признались, что контент Macro Room заставляет их хотеть жить дальше. «Это чертовски красиво», — заметил один из них.