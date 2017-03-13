Блогер научила готовить суп в офисном кулере и жарить шашлык на обогревателе

Девушка-блогер из Китая учит своих подписчиков, как готовить ланч прямо на рабочем месте с помощью офисного оборудования и бытовой техники, раздобытой в офисе. Видеоинструкции она публикует на YouTube.

Блогер готовит блины, используя стенки от системного блока, жарит шашлык с помощью обогревателя, тушит мясо с овощами в кулере для воды.

Американский портал Mashable шутит, что производители, вероятно, имели в виду нечто иное, указывая на многофункциональность своего оборудования.

Девушка начала публиковать инструкции по готовке в офисе в конце февраля. «Офисный повар» пока не обрела широкой популярности, но ее ролики стабильно набирают десятки тысяч просмотров.