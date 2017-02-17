Блогер пообещал съедать в день по снимку звезды из «Как я встретил вашу маму»

YouTube-блогер с ником Dog Shirt опубликовал на YouTube видеоролик, в котором в течение четырех минут поедает снимок актера Джейсона Сигела (Jason Segel), снявшегося в популярном сериале «Как я встретил вашу маму». На это обратило внимание издание Mashable.

Парень в полной тишине рвет фотографию на куски и съедает их, запивая водой. Судя по описанию видео, он намерен уничтожать по одному снимку актера в день до тех пор, пока Сигел не съест его портрет.

Блогер уже выбрал фото, которое актер должен употребить в пищу, и прикрепил ссылку на него в описании.

«Я не остановлюсь», — говорится в подписи к ролику.

Менее чем за сутки видеозапись посмотрели почти 24 тысячи человек.