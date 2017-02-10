Американца арестовали за шантаж бабушки с помощью селфи с фейковым избиением

Жителя города Флоренс (штат Алабама, США) Престона Келли (Preston Kelley) арестовали за вымогательство тысячи долларов у своей бабушки. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летний Келли смог обмануть престарелую женщину, отправив ей несколько селфи, на которых он якобы был избит неизвестными и находился где-то в штате Теннесси. «Пострадавший» утверждал, что его угрожали убить, если он не заплатит одну тысячу долларов.

Бабушка испугалась за жизнь внука и незамедлительно обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование с проверки страницы Келли в Facebook. Оказалось, что парень в момент «похищения» находился во одном из кафе во Флоренсе.

Во время допроса задержанный пытался доказать полиции, что не инсценировал похищение и действительно подвергся нападению в другом штате. В данный момент мужчина арестован и обвиняется в вымогательстве.

В июне 2016 года популярный на YouTube американский ЛГБТ-блогер Колум МакСвигган (Calum McSwiggan) опубликовал в социальных сетях сообщение, в котором утверждал, что стал объектом преступления на почве ненависти. Однако шериф департамента полиции Лос-Анджелеса заявил, что блогер самостоятельно изувечил себя, а также нанес ущерб общественной собственности на 400 долларов.