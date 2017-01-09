Американка стала мемом из-за селфи на фоне беспорядка

В сети обратили внимание на зеркальное селфи жительницы Луизианы по имени Алиса, которая попыталась похвастаться новым вечерним платьем. «Собираюсь на ужин, чтобы появился повод надеть это», —отметила она под фотографией, опубликованной в ее Twitter-аккаунте.

В итоге пост набрал более трех тысяч ретвитов и семи тысяч лайков и вызвал негодование среди пользователей социальной сети, которых возмутило, что девушка сделала фотографию на фоне «ужасного и отвратительного» беспорядка. «Боже мой, вы только посмотрите на эту комнату. Я помолюсь за того, кто на тебе женится», — заявил один из них.

«После ужина она будет есть маршмэллоу с пола на десерт»

«Это что мышь вот тут?»

Некоторые, вдохновившись обстановкой комнаты, принялись вспоминать свое детство. «Когда я смотрю на это, я прямо чувствую, как мама меня бьет», — поделился пользователь с ником Yunglaraa.

Другие начали даже самостоятельно «убирать» комнату девушки с помощью фотошопа. «Исправлено», —похвастался Bk17.

Сама Алиса оказалась довольна повышенным вниманием к своей персоне. «Мой брат будет очень впечатлен, когда узнает, что я стала мемом. Он никогда больше не будет убирать свою комнату», —поделилась она.