Незнакомец выкрал фото девушки и «отбелил» его ради свиданий

Жительница английского города Плимут обнаружила в сервисе знакомств свою фотографию, на которой незнакомец по какой-то причине «отбелил» кожу девушке. На это обратило внимание издание The Independent.

Девушка опубликовала в Twitter свое фото без ретуши, а затем показала читателям снимок, который ей удалось найти в интернете. Помимо неестественно белой кожи неизвестный также «прифотошопил» чужое лицо с ярко накрашенными глазами и розовыми губами.

В комментариях девушка пошутила, что ее фотографию превратили в произведение искусства.

Другие юзеры предложили свои варианты отредактированных снимков: девушка примерила лица президента США Дональда Трампа и персонажа фильма «Люди в Черном» по кличке Яйцебород.

За несколько дней публикация набрала более 32 тысяч ретвитов и почти 86 тысяч лайков.

В начале января жительница Луизианы по имени Алиса опубликовала зеркальное селфи в вечернем платье на фоне домашнего беспорядка. В сети возмутились бардаком в комнате девушки и «прибрались» за нее при помощи фотошопа.