Американец попрыгал на батуте с тысячью заряженных мышеловок

Видео: The Slow Mo Guys / YouTube

Член американского блогерского объединения The Slow Mo Guys Даниэль Грачи (Daniel Gruchy) попрыгал на батуте, на котором расставили тысячу заряженных мышеловок. Ролик, опубликованный на YouTube, менее чем за сутки набрал 3,2 миллиона просмотров.

На видео, которое было снято с многократным замедлением, Грачи залезает на стремянку и прыгает в центр батута. Судя по смеху блогера, необычный эксперимент прошел удачно — только одна мышеловка застряла у него в волосах. «У меня как будто небольшие укусы по всему телу, но это было совсем не больно», — отмечает мужчина после прыжка.

The Slow Mo Guys — проект Грачи и его товарища Гэвина Фри (Gavin Free). Они публикуют видео, снятые с многократным замедлением, то есть в slowmo.