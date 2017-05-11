Житель Израиля «испытал» подержанную машину в «Безумном Максе» и на Луне

Житель Израиля Евгений Романовский опубликовал на YouTube рекламу о продаже своего автомобиля Suzuki Vitara 1996 года выпуска, стилизованную под остросюжетный короткометражный фильм. Об этом пишет издание The Sun.

Романовский, будучи специалистом по визуальным эффектам, попытался показать всю уникальность машины, переместив ее в компанию динозавров, во вселенную фильма «Безумный Макс» и на Луну. В течение двух минут автомобиль побывал на ледниках, на морской глубине и в пустыне, но, судя по признаниям продавца, не все происходящее в ролике было на самом деле.

Ролик был опубликован еще в апреле этого года, но начал внезапно набирать популярность в мае: его посмотрели уже более трех миллионов пользователей.

Романовский также рассказал, что несмотря на широкую популярность ролика покупатель нашелся буквально на улице.