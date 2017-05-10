Skittles выпустила ролик о связанных пуповиной матери и взрослом сыне

Компания Skittles выпустила ко Дню матери неоднозначный рекламный ролик, в котором представила, как бы выглядели связанные пуповиной взрослые люди. На это обратило внимание издание Mashable.

В ролике взрослый сын угадывает вкусы конфет Skittles, которые по очереди пробует его мать. Герои ролика обмениваются фразами о том, что любят поедать конфеты вместе.

Издание отмечает, что реклама вызывает отвращение: после нее вряд ли захочется купить почку Skittles. В комментариях под видеороликом на YouTube пользователи также удивляются тому, насколько неприятной вышла реклама. Многие предположили, что компания специально сняла выпустила неоднозначный ролик, чтобы заработать популярность в сети.

В этом году жители нескольких десятков стран мира отметят День матери в воскресенье, 14 мая.