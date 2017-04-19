Индийцы спрятали в плакатах с оптическими иллюзиями призыв завести питомца

Жителей Индии призвали взять из приюта бездомного питомца при помощи плакатов с оптическими иллюзиями. Об этом сообщает портал Peta Pixel.

Фотограф Амол Джадав (Amol Jadhav) и его напарник Пранав Дайд (Pranav Bhide) с помощью света создали фотографии, которые издалека напоминают кошку, собаку и кролика. Но при ближайшем рассмотрении на снимках видны очертания людей, просветы между которыми и создают силуэты питомцев.

Авторы плакатов постарались создать максимально похожие очертания, но снимки, безусловно, были доделаны в графическом редакторе.

Акция прошла в Мумбаи в рамках продвижения организации World For All, занимающейся проблемами бездомных животных в Индии. По словам представителей организации, благодаря необычным плакатам с оптическими иллюзиями в первый же день свой дом нашли 42 зверя.

В январе сеть шведских аптек Hjärtat установила в Стокгольме рекламный щит, который кашлял при приближении курящих людей. Аптека создала билборд с детекторами табачного дыма и анимированным изображением мужчины, который начинал задыхаться, если к нему приближался прохожий с зажженной сигаретой.