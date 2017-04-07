Филиппинская клиника предложила сделать обрезание когтями Росомахи

Клиника на Филиппинах использовала фотографию голливудского актера Хью Джекмана в образе Росомахи из фильмов «Люди Икс» для рекламы обрезания. На это обратило внимание издание UPI.

Фото рекламного плаката появилось в Twitter американского блогера Джоуи Девилла (Joey deVilla). На ней Джекман демонстрирует острые когти из адамантия (несуществующий металл, который является частью скелета Росомахи).

Изображение актера сопровождается надписью: «Бюджетный вариант с настоящим врачом и больницей! Вы получите безболезненное обрезание!»

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В своем блоге Девилла отметил, что у клиники явные проблемы с репутацией: на ее странице в Facebook опубликовано много негативных отзывов. По его мнению, создатели рекламы рассчитывают на положительную реакцию родителей, готовящих детей к обрезанию.

«Именно эта аудитория скажет "Росомаха? Круто!", а не "Держите Росомаху подальше от моих бубенчиков!"», — считает блогер.

В январе пользователи соцсетей высмеяли рекламную акцию медицинской клиники «Инвитро» со слоганом «Порублю хламидии». Клиника, специализирующаяся на лабораторной диагностике, предложила клиентам за один рубль обследоваться на наличие возбудителей хламидиоза.