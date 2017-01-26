Российскую медклинику высмеяли за призыв «порубить хламидии»

Пользователи социальных сетей высмеяли рекламную акцию медицинской клиники «Инвитро» со слоганом «Порублю хламидии».

Клиника, специализирующаяся на лабораторной диагностике, предложила клиентам за один рубль обследоваться на наличие возбудителей хламидиоза — одного из самых распространенных инфекционных заболеваний, передающихся половым путем.

Рекламные плакаты с бородатым мужчиной в позе Супермена и с топором в руке, готовым дешево «порубить хламидии», появились на остановках общественного транспорта Москвы, аналогичную рекламу разместили в интернете.

Юмор клиники пришелся по вкусу не всем. Клиенты медучреждения на странице «Инвитро» в Facebook высказали мнение, что с пиаром у компании «теперь совсем плохо». Некоторые отметили, что их напугал «мужик с топором» на плакате. «Зная то, что хламидии — это внутриклеточный паразит, мне стало страшно за невинные клетки человеческого организма, которые вы предлагаете порубить», — отмечали пользователи.

Другие оценили игру слов и шутили в ответ на предложение сдать анализы. «В ответ хламидии скинулись по рублю и разбежались», — пошутил подписчик «Инвитро» в Facebook.

В октябре 2016 года неоднозначную реакцию клиентов вызвала акция медицинской компании «Осенний букет». Клиентам предлагалось выявить наличие в организме возбудителей трех самых распространенных венерических заболеваний — хламидиоза, гонореи и трихомониаза.