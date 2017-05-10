Американскую пиццерию затравили за шутку про голодающего террориста

Сеть пиццерий Pizza Hut опубликовала в Facebook фотографию голодающего в израильской тюрьме палестинского террориста Марвана Баргути (Marwan Barghouti) и предложила ему поесть пиццы, чем возмутила палестинских пользователей сети. Об этом сообщает Newsweek.

Pizza Hut отредактировала кадр из видеозаписи, опубликованной Управлением тюрем Израиля. На ней запечатлены два эпизода, в которых Баргути, приговоренный к пяти пожизненным срокам за убийство и планирование десятков терактов, тайком ест печенье и шоколадный батончик.

«Баргути, раз уж ты собрался сорвать забастовку, то не лучше ли заказать пиццу?» — говорилось в публикации со снимком, на который была прифотошоплена коробка с логотипом Pizza Hut.

Палестинские юзеры посчитали, что таким образом американская сеть пытается подорвать веру объявивших массовую голодовку других заключенных в израильских тюрьмах. Пользователи запустили в Twitter хештег, призывающий к бойкоту закусочных, — #boycott_pizzahut.

Представитель Pizza Hut в разговоре с Newsweek извинился за публикацию и заверил, что сеть больше не будет работать с агентством, ответственным за ведение соцсетей компании.