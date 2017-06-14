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Том Круз чуть не задохнулся от мемов с «цепляющимся Томом Крузом»

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Голливудский актер Том Круз чуть не задохнулся от смеха при просмотре мемов с «цепляющимся Томом Крузом». Ролик был опубликован на YouTube-канале BBC Radio 1.

На видео, которое за четыре дня набрало более 390 тысяч просмотров, ведущий показывает Крузу мемы про «цепляющегося Тома Круза» из кинофильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев». Среди них — фотожабы с кадрами из «Звездных войн», фотографией кота и портретом актера Николаса Кейджа. Круза настолько развеселили мемы с его участием, что сотрудникам радиостанции пришлось срочно искать стакан воды: звезда Голливуда рисковала задохнуться от смеха.

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