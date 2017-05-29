Фотопрогулки Киану Ривза по Петербургу превратились в мем

В сети обратили внимание на фотографии прогуливающегося по Санкт-Петербургу голливудского актера Киану Ривза, которые менее чем за сутки превратились в мем. Пользователи Twitter принялись публиковать снимки и придумывать тематические подписи.

Особенно пользователям сети приглянулась фотография Ривза, стоящего с закрытыми глазами на одном из петербургских мостов. «Киану Ривз нашел себя в СПБ», — посмеялся один из юзеров.

Некоторые начали шутить над Ривзом, сравнивая кинозвезду с актерами из российских сериалов и нелегальным мигрантом.

— Меня зовут Эрл (@erlstpnv) 28 мая 2017, 11:40

Другие принялись сокрушаться о том, что артист из всех городов России посетил только Санкт-Петербург. «Сейчас бы в Питер, да на лавочке с грустным Киану Ривзом сфотаться», — отметил пользователь с ником Kondrashka91.

«Я считаю несправедливым, что Киану Ривза привезли в Санкт-Петербург для съемок фильма "Сибирь"», — пожаловался еще один недовольный юзер.

По слухам, актер посетил российский город для съемок в романтическом триллере «Сибирь» режиссера Мэттью Росса, в котором он играет главную роль. Ранее в мае Ривз заявлял, что ленту снимают не в России, а в Канаде. «Не потому, что мы не хотим ехать в Россию. Просто так технически удобнее и дешевле», — говорил артист.