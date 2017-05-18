Киану Ривз объяснил отказ ехать в Россию на съемки триллера «Сибирь»

Голливудский актер Киану Ривз рассказал газете «Известия» о съемках романтического триллера «Сибирь», в котором он играет главную роль. Интервью с артистом опубликовано в четверг, 18 мая.

По словам Ривза, местом действия фильма выбран северо-восток России, так как Сибирь — одно из самых загадочных мест на планете, «где мечтают побывать любители приключений со всего мира».

Ривз отметил, что ленту снимают не в России, а в Канаде. «Не потому, что мы не хотим ехать в Россию. Просто так технически удобнее и дешевле», — добавил артист.

Актер заверил, что в новой картине откажутся от обыгрывания стереотипов о русской мафии. «В "Сибири" национальность криминальных личностей не будет играть никакой роли», — подчеркнул он.

В картине режиссера Мэттью Росса рассказывается история американского торговца алмазами (Ривз), который приехал в Россию, чтобы продать голубые бриллианты сомнительного качества.

Ривз известен по главной роли в фантастической трилогии «Матрица». Он также сыграл в таких лентах, как «Опасные связи», «На гребне волны», «Константин: Повелитель тьмы», «Мой личный штат Айдахо», и «Неоновый демон».