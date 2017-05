Случайно опубликованный твит Трампа из двух букв превратили в мем

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter-аккаунте сообщение с единственным словом «Мы», пишет The Hill. Позже твит главы государства был удален, однако интернет-пользователи попытались угадать, что он хотел сказать.

«Мы обречены», — написала пользователь Amyzing.

Журналистка Джессика Хьюзман предположила, что Трамп хотел написать строчку из песни We Will Rock You группы Queen.

«Нам нужна кнопка редактирования», — заявил репортер Алекс Катровиц.

Адам Пархоменко, бывший помощник кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, призвал пользователей использовать хештег #We для того, чтобы рассказать Трампу, что они о нем думают.