Хиллари Клинтон рассказала о любимом меме про Трампа

Бывший соперник республиканца Дональда Трампа в борьбе за пост главы государства, представительница Демократической партии Хиллари Клинтон рассказала о своем любимом меме, посвященном администрации президента США. Об этом она рассказала в интервью The New York Times.

По словам Клинтон, это фотография, на которой запечатлены несколько сидящих за одним столом собак и присутствует надпись «Тем временем на заседании собрания по кошачьему здравоохранению».

Как утверждается в материале The Independent, представитель демократов считает, что эта классическая картина изображает мужчин, которые с важным видом обсуждают проблемы охраны материнства, планирования семьи и контрацепции. На ее взгляд, мем отлично подходит для описания деятельности администрации Трампа.

Кроме того, Клинтон не раз заявляла, что женоненавистничество сыграло важную роль в ее поражении во время президентской гонки 2016 года. «Люди легко соотносят успех и большие амбиции с мужчинами. Но как только речь заходит о женщинах, получается нечто прямо противоположное», — рассказала она. Тем не менее демократ подчеркнула, что Трампу все же удалось получить голоса множества американских женщин.