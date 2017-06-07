Сыгравший на невидимой флейте школьник стал любимцем социальных сетей

Видео: @ABelenje / Twitter

Сыгравший на невидимой флейте школьник стал любимцем пользователей сети. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте его старшей сестры под ником ABelenje.

На видео, которое за четыре дня собрало более 162 тысяч лайков и 63 ретвитов, мальчик выступает на школьном концерте и делает вид, что играет на флейте. «Мой брат потерял свою продольную флейту, но учитель все равно заставил его выступать», — объяснила ABelenje.

В комментариях под роликом пользователи Twitter восхитились умением школьника имитировать игру на музыкальном инструменте. «Ну что, в итоге он звучал не так уж и плохо», — отметил один из них, судя по всему, намекая на посредственное выступление оркестра.

Видео с «играющим» на флейте мальчиком быстро распространилось за пределы Twitter — его опубликовали в популярных Instagram-аккаунтах daquan и 9GAG, а также в Facebook-профиле JakeBoysVideo. В сумме он собрал более 10 миллионов просмотров.