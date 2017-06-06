Чернокожий покоритель водных горок «нарушил законы физики» и поразил соцсети

Видео: @MorganEvick / Twitter

Пользователи сети обратили внимание на ролик с виртуозно съезжающим с водной горки чернокожим мужчиной. Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте MorganEvick и за два дня набрало более 100 тысяч лайков и 60 тысяч репостов.

В ролике мужчина скатывается с водного аттракциона, скользит по поверхности воды и как ни в чем не бывало встает на ноги и аплодирует себе. «Какие законы физики он только что нарушил?» — поинтересовались удивленные зрители.

«Мне кажется, надо бы найти этого парня на курорте и рассказать ему, что теперь он звезда Twitter», — отметил автор видео.