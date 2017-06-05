Интернет и СМИ
 

Автор «величайшего видео интернета» позволил коту покусать пончик

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Видео: rukasthecat / Instagram

Владелец кота Каспера, который стал знаменитым благодаря видео с совместным поеданием рогалика, позволил питомцу разделить с ним пончик. Ролик опубликован в Instagram хозяина животного.

И если прошлое появление Каспера пользователи восприняли позитивно и даже назвали «величайшим видео интернета», то в этот раз большинство комментариев посвящены упрекам в адрес владельца кота. Многие призвали его не злоупотреблять кормлением питомца продуктами с высоким содержанием сахара, поскольку это вредно для его здоровья.

Публикация набрала уже почти 20 тысяч просмотров и более 2,5 тысячи лайков.

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