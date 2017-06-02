Интернет и СМИ
 

Ролик с покусавшим круассан котом назвали «величайшим видео интернета»

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Белый кот по кличке Каспер разделил со своим хозяином круассан, после чего стал звездой Instagram. Пользователей умилило, как трогательно животное грызло рогалик, они признались, что готовы смотреть на это бесконечно.

За несколько дней видео с Кспером, опубликованное в конце мая, набрало больше 120 тысяч просмотров. Один из подписчиков отметил, что ролик без преувеличения можно назвать «величайшим видео интернета», никто из комментаторов не стал подвергать его слова сомнению. Автора записи также попросили сделать целую серию роликов с Каспером за трапезой.

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