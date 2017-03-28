Японский еж умилил соцсети неуклюжей попыткой поймать червяка

В сети обрел популярность еж, попытавшийся достать лапками до червяка, которого ему протянул хозяин. Видео с питомцем, которое его владелец из Японии выложил в Twitter, набрало свыше 80 тысяч ретвитов и больше сотни тысяч лайков.

Еж, свернувшись, сидел на мохнатой розовой подушке, а когда заметил, что к его носу поднесли червяка, резко выкинул лапки, но не смог совладать с равновесием и упал вбок мордой вниз.

В комментариях под видео пользователи пишут, что это видео «слишком милое», и признаются, что несколько раз его пересматривали, но каждый раз смеялись с прежней силой.