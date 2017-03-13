Любовь 76-летней звезды «Стартрека» и «Логана» к приютскому псу очаровала соцсети

Звезда «Стартрека» и «Людей Икс», 76-летний актер сэр Патрик Стюарт очаровал пользователей социальных сетей своей любовью к питбулю по прозвищу Имбирь, которого его семья взяла на передержку из приюта. Трогательные ролики со Стюартом и Имбирем собирают по несколько миллионов просмотров в Facebook.

Наибольшей популярностью пользуется видео в бассейне, в котором Имбирь лижет голову своему временному хозяину. За несколько дней ролик набрал больше трех миллионов просмотров.

Отношения актера с собакой уже стали предметом обсуждения на одном из крупнейших мировых развлекательных порталов Reddit. Поклонники Стюарта предположили, что в конечном итоге актер оставит пса у себя.

Обсуждение видео, демонстрирующих теплые отношения Стюарта с собакой, быстро перебралось в Twitter. Пользователи платформы выражают надежду на то, что в конце концов привязавшийся к животному артист не отдаст собаку в другие руки.

