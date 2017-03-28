В сети посочувствовали грустному бульдогу-имениннику без гостей

Пользователь Twitter с ником @NasMaraj опубликовал снимок грустного бульдога и рассказал историю о том, как никто из соседских собак не пришел на праздник в честь его дня рождения. За два дня твит набрал более 12 тысяч репостов и 29 тысяч лайков, а пользователи сети принялись массово утешать пса и его хозяина.

В ответ @NasMaraj сообщил о том, что бульдог закатит еще одну вечеринку и поинтересовался у гостей насчет наиболее удобной даты. В опросе приняли участие более 11 тысяч человек. Пользователи сети также начали массово публиковать фотографии своих собак, готовых приехать на праздник.

Однако позже владелец аккаунта рассказал BuzzFeed, что соврал насчет вечеринки для бульдога, а также о наличии самого пса. Он уточнил, что родители не разрешают ему завести щенка. «Не знаю, удастся ли мне успокоить людей до того, как они вычислят мой адрес и начнут присылать собаке подарки», — подытожил он.

В марте 2016 года вирусную популярность в сети обрела фотография пожилого американца, чьи родственники проигнорировали его день рождения. Пользователи Twitter назвали историю «самой грустной из всех, что они видели» и начали угрожать не пришедшим к нему на вечеринку родным.