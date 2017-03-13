Интернет и СМИ
 

Кот из Турции покорил пользователей Instagram любовью к музыке

Перейти в «Мою Ленту»

В соцсетях набирает популярность аккаунт турецкого пианиста Думана Сарпера (Duman Sarper), который выкладывает ролики со своим котом, наслаждающимся музыкой.

На одном из видео хозяин играет на пианино, а его питомец сидит на коленях у хозяина. Кот ластится к мужчине, урчит и явно блаженствует, слушая композицию. Ролик набрал более 33 тысяч просмотров за пять дней. Пользователи оставляют комментарии, в которых выражают умиление, а также восторгаются игрой исполнителя.

У Сарпера, судя по его аккаунту в Instagram, не менее семи кошек, а их фотографии он часто выкладывает в соцсетях. На его страницу подписано более 24 тысяч человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Торгующий картофелем музыкальный кот покорил пользователей сети
Устрашающие изображения котов заполонили соцсети
Ролик с танцевальным баттлом чернокожего подростка и полицейского стал вирусным
Последние новости
ЕС продлил санкции против граждан России и Украины
Невнимательные турки сожгли французский флаг вместо нидерландского
Президент Бразилии съехал из официальной резиденции из-за «негативной энергии»
Тимошенко раскрыла причину отказа от косы
Орловских баптистов оштрафовали за нарушение норм «пакета Яровой»
Самойлова прокомментировала возможный запрет на участие в «Евровидении-2017»
НАТО попросилась на российско-белорусские учения «Запад-2017»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ
 — 
00:04 Сегодня

«Тот же Ургант, только с матом и шутками про геев»

Дерзкий рэпер и спортивный журналист отучают телевидение от скуки
00:43 12 марта 2017

Поклонская исполнила «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»

18:40 10 марта 2017

Торгующий картофелем музыкальный кот покорил пользователей сети

16:42 Сегодня

Японки разочаровались в русских женщинах после фото Собчак, Земфиры и Шурыгиной

Интернет и СМИ
 — 
13:06 Сегодня
Юлия Самойлова

«Джигурду отправить на Евровидение. С паспортом ДНР»

В сети предложили заменить Самойлову на Ольгу Бузову, Диану Шурыгину и других
13:46 Сегодня

Новосибирцев возмутила реклама бани «Абвер» со слоганом «Освенцим отдыхает»

18:07 10 марта 2017

Звезда порнофильмов рассказала о жизни в качестве пастора

15:17 Сегодня

Украинский сайт внес Юлию Самойлову в список врагов государства

Интернет и СМИ
 — 
00:02 10 марта 2017

«Кеннеди, приди, порядок наведи»

WikiLeaks пытается уничтожить ЦРУ по заветам застреленного президента США
08:01 Сегодня

Любовь 76-летней звезды «Стартрека» и «Логана» к приютскому псу очаровала соцсети

19:42 9 марта 2017

В сети призвали президента Кеннеди воскреснуть и уничтожить ЦРУ

00:10 Сегодня

Диана Шурыгина спела про водку и розы в клипе Enjoykin

Россия
Икона «Блаженная Матрона благословляет Иосифа Сталина»«Синтез православия и советского проекта»
На что уповать россиянам в стремлении к традиционным ценностям
Михаил Лабковский: О конкурсах и инвалидах
Должны ли люди с ограниченными возможностями конкурировать на общих основаниях
Орловских баптистов оштрафовали за нарушение норм «пакета Яровой»
Поцеловавшая Путина бывшая «нашистка» получила американскую грин-карту
Представитель Керимова опроверг сообщения о вилле сенатора во Франции
Посетитель московского кафе недосчитался оставленных на столе 250 тысяч рублей
Далю бы не дали
Россия упрощает получение гражданства ради украинцев
Все материалы
Мир
A Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) interceptor is launched during a successful intercept test, in this undated handout photo provided by the U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency. U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters/File Photo Размещение и наказание
Китай бьет Южную Корею юанем из-за американской системы ПРО
Джордж СоросСорос против Трампа
Помогут ли интриги миллиардеру-филантропу победить миллиардера-президента
Флаг ИГ в обмен на берцы
Репортаж из освобожденной от исламистов части Мосула
ЕС продлил санкции против граждан России и Украины
Сирийская оппозиция отказалась от участия в переговорах в Астане
Мартин Шульц и Ангела МеркельВиагра для социал-демократов
Завязавший алкоголик Мартин Шульц может лишить Меркель кресла канцлера
Главный менеджер Америки
Помогает ли предпринимательский опыт президенту Трампу
Все материалы
Бывший СССР
Рижский бальзам
Зачем в Латвии решили пересмотреть возраст для занятий проституцией
Кравчук рассказал о необходимости мордобоя в Раде для торжества демократии
Тимошенко раскрыла причину отказа от косы
Тимошенко рассказала о внешнем управлении Украиной
Депутатов Рады пообещали лишать мандатов за двойное гражданство
Белорусский оппозиционер назвал дату начала бессрочных акций протеста в Минске
Депутат Рады обвинил Москву в осквернении польских могил во Львовской области
Все материалы
Финансы
Добровольно и с пенсией
Россиянам предложат заплатить за свое будущее трижды
Топилин увязал снижение ставки соцвзносов с увеличением трансферта в ПФР
В Госдуме назвали США главным регулятором нефтяного рынка
Украина исчерпала квоты на беспошлинную поставку продуктов в ЕС
Аркадий Дворкович, Виталий Мутко и Дмитрий Рогозин Оцепленные и оцепеневшие
Ралли вице-премьеров: от санкций к блокчейну
РСПП предложил брать подоходный налог с банковских вкладов
Минфин выдвинул предложения по изменению налоговой системы
Все материалы
Бизнес
Война на выживание
Москва и Минск продолжают выяснять отношения на продовольственном рынке
Intel решила приобрести разработчика автомобильных систем безопасности
Nissan Sentra сняли с производства в России
Зарубежные предприниматели отметили улучшение делового климата в России
«Автоюристов» гонят с рынка
Реформа ОСАГО вышла на финишную прямую
Объем автомобильного грузооборота в январе вырос на 11,2 процента
Volkswagen официально признал в суде США свою вину в «дизельгейте»
Все материалы
Силовые структуры
Turkish army soldiers run to their fighting positions during exercises, at a military outpost near the town of Kilis, southeastern Turkey, Thursday, March 2, 2017. Turkey's military is holding exercises along its border with Syria a week after Turkish troops and Syrian opposition forces captured the Islamic State-held town of al Bab in northern Syria. «В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам"»
Что представляет собой сегодня турецкая военная машина
Про любовь
Непридуманные романтические истории из жизни полиции
Охранительный опыт
Монолог эксперта о том, как сигнализации лишают работы домушников
Россия потратила треть триллиона рублей на уничтожение химического оружия
Пациентка умерла после пластической операции в московской клинике
СМИ сообщили об отказе Минобороны от идеи одеть директоров оборонки в форму
В Москве по запросу Украины за кражу задержан чемпион мира по кикбоксингу
Все материалы
Наука и техника
Ферментация тестаОно живое!
В США создали синтетическую форму жизни
Hawaiian bobtail squidРастущие изнутри
Лучшие снимки мертвых органов и живых тканей
Тонны кокса
Что потерял американский спецназ в Боливии — обзор Ghost Recon: Wildlands
В НАСА показали «гнездо» гипергигантов
Чернокожие оказались склонными к ожирению
Выращенный в биореакторе кишечник заразили сальмонеллой
Ученые определили происхождение лейкемии
Все материалы
Спорт
Евгений Малкин и Александр ОвечкинВ погоне за Олимпиадой
Поедут ли хоккеисты НХЛ на Игры-2018 в Пхенчхан
Черчесов объяснил отсутствие Кокорина в составе сборной России
«Никакой массовой драки не было»
Турнир по ММА в Дагестане омрачила очередная потасовка с участием болельщиков
Путин предложил шахматисту Карякину войти в состав Общественной палаты
Футболист «Лиона» забил мяч ударом с центра поля
Овечкин установил личный антирекорд результативности в НХЛ
В WADA отметили важность ухода Мутко с поста министра спорта России
Все материалы
Культура
Владимир Маканин«В конце мы с андеграундом разругались»
Владимир Маканин о войне, больнице и рыбалке
Кирилл Разлогов: Культура живая и «мертвая»
Эпоха пленки ушла в прошлое, но реванш не за горами
Маруся Фомина в сцене из спектакля "Ивонна, принцесса Бургундская" (справа)«Мне говорят: вы слишком красивая»
Маруся Фомина о спектакле «Ивонна, принцесса Бургундская» и «попкорновом» кино
Создание грима для трех классических опер показали за две минуты
Самойлова прокомментировала возможный запрет на участие в «Евровидении-2017»
Умер работавший над «Иронией судьбы» и «Служебным романом» художник
Костолевский сменил умершего Тараторкина на посту президента «Золотой маски»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Тот же Ургант, только с матом и шутками про геев»
Дерзкий рэпер и спортивный журналист отучают телевидение от скуки
Юлия Самойлова«Джигурду отправить на Евровидение. С паспортом ДНР»
В сети предложили заменить Самойлову на Ольгу Бузову, Диану Шурыгину и других
Кровь наркоторговцев
Царство насилия и жестокости на снимках лучшего фотографа года
Кот из Турции покорил пользователей Instagram любовью к музыке
Японки разочаровались в русских женщинах после фото Собчак, Земфиры и Шурыгиной
Новосибирцев возмутила реклама бани «Абвер» со слоганом «Освенцим отдыхает»
Украинский сайт внес Юлию Самойлову в список врагов государства
Все материалы
Ценности
Волнение усиливается
Стоит ли торопиться с покупкой яхты
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
MBFWR осень-зима 2017-2018: показы, гости, backstage
На показе в Москве модели обнажили грудь
Миллиардеров пригласили за покупками в интернет
Longines разработал часы с восстанавливающимся ходом стрелок
BMW Group занялась воспитанием детей
Вячеслав Зайцев завернул моделей в шторы
Все материалы
Путешествия
Келья для романтиков
Путешествие по малоизвестным у россиян уголкам Германии
Хочу домой
Как белорус в одиночку побывал в самых опасных уголках Ирана и Пакистана
Туроператор подобрал три подходящих для президентов турецких отеля
Дайверы заявили об обнаружении самой глубокой подводной пещеры России
Спасение упавшего в сочинских горах туриста сняли на видео
Больным СПИДом разрешили работать бортпроводниками
В аэропортах Берлина за день отменят свыше 600 рейсов
Все материалы
Из жизни
Мюнхен«Принесли в подарок пиво с ближайшей заправки»
История москвички, переехавшей в Баварию
Спереди — пионерка
Как 50-летним женщинам удается выглядеть вдвое моложе своих лет
Японцы что-то знают
Что такое стиль жизни «ваби-саби» — почему им увлеклись звезды и миллиардеры?
Свинка Лилу из международного аэропорта Сан-ФранцискоМохнатый сослуживец
Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Уилл Смит прыгнул со 100-метрового водопада в Африке на тарзанке
Слонам в Таиланде накрыли «шведский стол» в их Национальный день
Все материалы
Корейский Genesis против «семерки» BMW
Очень длинный Genesis G90 L, BMW 740Le и спор двух Михаилов
Удивительные хот-роды
Сумасшедшие проекты на базе Jaguar, BMW, Porsche и даже Ferrari
Электрокары «дотесловской» эры
Какими были электрокары 100, 50 и 20 лет назад
10 худших машин Америки
Издание Consumer Reports выбрало худшие автомобили 2017 года
В США преступник не смог угнать машину из-за «механики»
SsangYong показал замену «Рэкстону»
Китайцы сделали хэтчбек с автопилотом и кроватью
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы