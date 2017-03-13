Кот из Турции покорил пользователей Instagram любовью к музыке

В соцсетях набирает популярность аккаунт турецкого пианиста Думана Сарпера (Duman Sarper), который выкладывает ролики со своим котом, наслаждающимся музыкой.

На одном из видео хозяин играет на пианино, а его питомец сидит на коленях у хозяина. Кот ластится к мужчине, урчит и явно блаженствует, слушая композицию. Ролик набрал более 33 тысяч просмотров за пять дней. Пользователи оставляют комментарии, в которых выражают умиление, а также восторгаются игрой исполнителя.

У Сарпера, судя по его аккаунту в Instagram, не менее семи кошек, а их фотографии он часто выкладывает в соцсетях. На его страницу подписано более 24 тысяч человек.