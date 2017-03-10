Торгующий картофелем музыкальный кот покорил пользователей сети

Пользователи сети активно обсуждают ролик, на котором продавец уличной еды торгует печеным картофелем в костюме кота со встроенными колонками. Видео появилось в Facebook-сообществе Typhoon Japan и за несколько часов набрало 2,7 миллиона просмотров.

В комментариях юзеры предложили забрать музыкального кота к себе, чтобы ему больше не приходилось торговать картошкой. Некоторые пользователи объяснили, что в Китае многие продавцы уличной еды наряжаются в необычные костюмы, чтобы привлечь внимание покупателей.